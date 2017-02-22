樹黨譴責海軍馬公基地濫砍 軍方澄清只是修剪

2017-02-22 17:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕樹黨共同黨主席冼義哲在臉書貼文，揭露海二廠大規模擅砍老樹，質疑是因為3月3、4日在海軍馬公基地將舉辦「海軍106年敦睦遠航訓練，開放民眾登艦參觀」活動，進行相關的環境前置作業；海軍鄭重對外澄清只是修剪，並非砍伐樹木。

冼義哲表示，有網友匿名爆料舉發，數日前海二廠開始砍樹，長官並指示擴大規模濫砍，數棵高過1樓的白水木、南洋杉等老樹被砍到「不成樹樣」，更有幾棵樹徑快30公分的大刺桐從地上直接被鋸掉，且爆料網友表示，長官指示廠區内「還要再鋸」。

由於案發地處軍營內，無法實地察看與紀錄，只能憑爆料者冒險提供資訊。冼義哲在臉書上向海軍馬支部指揮官王國忠上校以及海二廠提出3點嚴正呼籲，「立即停止一切砍樹指令與行為、針對事件向澎湖民眾具體說明、針對事件具體檢討處理決策。」

網上鄉民也紛紛痛批，「真不像話，要到一個地方任職，需要先解當地的情形，何況一棵樹木的成長在澎湖確實不易，真是好大的官威」、「要砍麻煩他們多砍點銀合歡」。

針對冼義哲臉書發文，海軍也發布新聞稿澄清表示，海軍馬公後勤支援指揮部風濤樓軍官宿舍外種植南洋杉，因長期受澎湖季風吹襲，導致樹幹傾斜，並因樹根破壞基座，周圍水泥牆已有崩倒現象，由於所處位置在住宿與行走通道，考量人員安全及因應年度防汛期將屆，所以進行樹木修剪，並未破壞樹木生長。