史上首例！不滿初審結果 利英工礦缺席環評大會
2017-02-22 18:24
〔記者楊綿傑／台北報導〕開發單位於環評大會缺席創下首例！在初審時被建議重做環評的利英工礦開發案，今送進環評大會審查，開發單位因對初審結論不滿，發函環保署表達抗議，並拒絕出席，更嗆聲環保署不尊重目的事業主管機關的權責，後續將向行政法院提出訴願。
利英工礦位於花蓮縣秀林鄉的大理石礦場，1971年取得礦業權，1999年原礦業用地核定範圍採磬後，2012年經濟部核准利英申請改以室柱法的開採構想，2015年才送「變更內容對照表」，但環保署不同意，去年才送「環差報告」。但在今年1月初審小組會議中，因大幅變更，被建議重做環評。
但開發單位早就於本月17日發函環保署表示，將不出席委員會以表示對前項結論之無言抗議，開發單位認為經濟部礦務局已經核准，且相關地層、地表、地下水問題都已審核完成，並不會對環境有加重影響疑慮。開發單位更進一步批評環保署不尊重目的事業主管機關的權責，將向行政法院提出訴願。
環評大會中，環評委員、相關機關、環團都各就定位，唯獨開發單位席一片空蕩蕩，形成幾乎無人辯駁的場景。不過環團包括地球公民基金會及台灣蠻野心足生態協會仍然發言表示，原先露天開採已採磬，改採地下室柱法開採將造成環境更大衝擊。
環評大會最後則依照初審結論，認為此開採方式變更增加使用炸藥爆破及地下坑道開挖等行為，將導致採礦垂直衝擊範圍擴大、地下採礦延伸範圍不確定、岩層結構改變、地層（盤）下陷、地表安全、既有邊坡穩定設施影響、地下水脈切斷、噪音振動、生態衝擊、逕流廢水、土石渣、礦渣處理、礦坑復育等環境項目影響衝擊的高度差異，裁定依利英需重辦環評。
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