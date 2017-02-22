| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市仁武區明天停水12小時
 首頁 > 生活

日網友改造這兩點 讓阿宅變帥哥！

2017-02-22  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕帥哥和宅男差在哪？最近日本社群上有張對比圖引發熱議，有日本網友拿出一名宅宅的男生照片「改造」，將他的眉毛和瀏海修了一下，豈料他就搖身一變成為帥哥，讓許多日本網友議論紛紛。

這名日本網友在推特發文，他用修圖軟體將阿宅原本雜亂的眉毛進行修整，並把凌亂的瀏海整理後，阿宅整個清爽了起來，雖然可以看出該名網友也有做美肌等修圖，但眉毛和瀏海的修整幾乎是「變身」的關鍵。

不少網友議論紛紛，有人表示「髮型很重要」、「變化很驚人」、「也差太多了」，更有人推薦修眉器具，引發熱議。

廣告
  • 日本網友將阿宅的眉毛和瀏海修整後，變成了帥哥。（圖擷取自推特）

    日本網友將阿宅的眉毛和瀏海修整後，變成了帥哥。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 網路趣聞 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：日網友改造這兩點 讓阿宅變帥哥！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.