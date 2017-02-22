日網友改造這兩點 讓阿宅變帥哥！

2017-02-22 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕帥哥和宅男差在哪？最近日本社群上有張對比圖引發熱議，有日本網友拿出一名宅宅的男生照片「改造」，將他的眉毛和瀏海修了一下，豈料他就搖身一變成為帥哥，讓許多日本網友議論紛紛。

這名日本網友在推特發文，他用修圖軟體將阿宅原本雜亂的眉毛進行修整，並把凌亂的瀏海整理後，阿宅整個清爽了起來，雖然可以看出該名網友也有做美肌等修圖，但眉毛和瀏海的修整幾乎是「變身」的關鍵。

不少網友議論紛紛，有人表示「髮型很重要」、「變化很驚人」、「也差太多了」，更有人推薦修眉器具，引發熱議。