油廠國小奪樂樂棒球賽冠軍 家長眼淚快噴出來了

2017-02-22 17:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市教育局今天在中正體育場舉辦「校際樂樂棒球聯賽」，楠梓區油廠國小五年乙班代表學校參賽，全隊氣勢如虹、過關斬將，最後以21比18擊敗強敵，奪得冠軍獎牌。

因為是平常上班日，許多家長無法到場為子女加油，到場的家長透過LINE群組傳比賽照片，如同現場轉播，反應熱烈。

家長表示，今天的氣溫高達28度，學生從日正當中比到太陽下山，連續打了4場，「真的好辛苦，冠軍得來不易啊！看到他們拿第一名獎牌的合照，感動到眼淚都快掉下來了！」