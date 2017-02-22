南市全面清查蔣介石銅像 左鎮也拆了！
2017-02-22 17:16
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府全面清查轄內蔣介石銅像，今年初調查全市還有10座，本月份除了新營及玉井外，左鎮區公所前的「永懷領袖」蔣中正銅像也拆了！
台南市政府今年初曾召開跨局處協調會，針對全市的蔣介石銅像進行清查，並決議由各所屬單位與地方溝通後，儘速拆除。
根據市府的清查，全市至今年初還有10座蔣介石銅像，本月迄今已拆除3座，除了新營及昨天玉井的蔣介石銅像，另一座為左鎮區公所前的蔣介石立像。尚未拆除的銅像目前還有7座。
左鎮區長李佳隆表示，區公所前的蔣介石銅像因年代久遠，加上日前地震，造成基座損壞，為了安全起見，已於本月12日拆除完畢。
市府表示，前年主要針對南市中小學校園的銅像進行拆除，全市共拆除了14座蔣介石銅像；今年則是針對南市府所轄的公共空間部分執行拆除，希望能儘速拆除。昨天玉井的銅像拆除，由工務局和地方事先溝通，拆除過程平和，未來原址將規劃設置公共藝術。
市府表示，戒嚴圖騰應走入歷史，代表社會進步的價值，呼籲國民黨放下藍綠對抗，不應阻撓時代進步，走回頭路。
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