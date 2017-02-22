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資金吃緊 白沙屯媽祖進香取消GPS衛星定位

2017-02-22  17:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯媽祖婆信眾注意了！義工組織白沙屯媽祖婆網站自2008年開始，提供衛星定位服務，方便信眾一起「追媽祖」，不過在資金吃緊的狀況下，白沙屯媽祖婆網站忍痛做出停止GPS衛星定位服務，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年下午特別到拱天宮請示白沙屯媽祖，獲得媽祖同意。

白沙屯媽祖婆網站在義工的努力下，花費不少金錢與人力資源在網路的頻寬、衛星定位的機器上，加上去年白沙屯媽祖婆網站又成立了白沙屯媽祖網路電視台，資金吃緊，在萬般努力仍無法解決的狀況下，只好做出今年停止GPS衛星定位服務的決定。

駱調彬說，白沙屯媽祖婆網站並不會因為沒有頻寬、機器設備就停止所有的服務，會持續利用主站及FB臉書的力量，由專人將白沙屯媽祖的訊息，以最快速的方式提供給大家，而且是不斷更新，不會讓信眾漏掉重要訊息。

他表示，由於至進香前仍無法解決困境，才會這麼晚公布消息，希望所有支持網站的朋友，能了解網站義工的困難與決定。

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  • 資金吃緊，白沙屯進香義工組織今年忍痛停止GPS衛星定位服務（白沙屯媽祖婆網站提供）

    資金吃緊，白沙屯進香義工組織今年忍痛停止GPS衛星定位服務（白沙屯媽祖婆網站提供）

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