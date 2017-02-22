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不只教創新 惠文國小創客課程還有本土美

惠文國小創客課程不只教創新，更有本土之美，有學生設計機器手臂可端送媽媽製作的客家餅。（記者蘇孟娟攝）

2017-02-22  17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南屯區惠文國小創客課程致力發展學生的創新能量之餘，更結合本土元素，將客家文化與課程結合，讓學生學習創新創意之餘，不忘發揚本土之美。

惠文國小推展學生多元學習，常利用寒暑假推出國際交流，學期間也有不少外國學校到惠文國小交流，校長曾金美指出，跟國外學校交流時發現，文化往往是最好的交流語言，更是外國學校最想了解本地的重心。

她說，今年寒假她跟學生前往俄羅斯交流，是台俄學校交流首發團，結果當地學校在事前連繫時，就表達想認識書法文化，結果惠小學童就到當地教當地學生寫春聯，很快就打破隔閡，更獲得極熱烈回響。

曾金美說，她深感本地文化傳承的重要，但有不少學童卻對傳統或本土的文化愈感陌生，有鑑於此，學校在力推創客課程之餘，更結合本地文化推展，今年設計以融合客家元素及環保的議題的主題，鼓勵學生創作。

結果有人設計美術立體作品，也有學生設計機器手臂，協助製作客家餅的媽媽端送肚臍餅招待大家，更有學生利用自然課的串聯應用設計出客家知識屋，答對的話風扇就會轉動等。

今日學校舉辦創客展示觀摩會，讓學生交流創作心得，還找來包括蜈蚣競走、打陀螺、打地牛和踩高蹺等傳統童玩及搗麻糬等活動，讓學子觀摩結合客家文化的創客設計，又體驗有客家味的活動。

曾金美說，希望從課程及活動中讓學生體會創新的樂趣，但也同時認識本土文化的價值。

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