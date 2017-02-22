基隆孝三路商圈未設卸貨區 店家月罰萬元吃不消

2017-02-22 16:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市孝三路商圈美食店家林立，集結基隆在地特色庶民小吃，但人潮最多的忠一路、忠二路間的孝三路段，並未劃設裝卸貨停車格，店家違停卸貨，1個月罰單上萬元，直呼吃不消，市議員今天邀相關單位會勘，市府表示會進一步評估。

孝三路是老商圈，各行各業店頭林立，市府共劃設600個機車格，卻塞進逾2000輛機車，一位難求出入不便，且忠一至忠二路段未劃設裝卸貨停車格，店家卸貨只好併排違規停車，最近警方加強整頓道路交通秩序，有超商和米店1個月各被開罰1萬多元，苦不堪言。



基隆市議員張芳麗今天邀區公所、交旅處等單位現場會勘，她表示，孝三路本來就不寬，像擠沙丁魚，卻沒有一處合法卸貨區，對商家很不公平，孝二路93巷、孝三路79巷也全被機車佔得滿滿的，有時擦身都走不過去。

基隆市府與台鐵在基隆火車站南廣場釋出55個汽車格及612個機車格，將於3月起啟用，張芳麗說，屆時也要把孝三路段汽機車格減量；交旅處表示，將委外進行車站周邊交通評估，改善周邊環境。