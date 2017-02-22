作文「從那一刻起，我瞭解了…」 學生一字貫穿全文
2017-02-22 18:01
有學校作文考試題目為「從那一刻起，我瞭解了...」，不料卻有學生通篇以吱字帶過。（擷取自爆笑公社）
〔即時新聞／綜合報導〕當有天拿起作文考卷，題目為「從那一刻起，我瞭解了...」時，你會怎麼下筆呢？近來有學校考試作文就出了這道題目，希望學生分享過去經歷的事件，所帶來的收穫與感想，不料，有學生卻通篇以「吱」這個字貫穿全文，讓網友們全笑翻了。
一名網友下午在爆笑公社中張貼一名學生作文考試的試卷並表示「這學生真的是...」文中一開始表示，有很多事情如過往雲煙稍縱即逝，但有些特殊事件，不僅讓你印象深刻，更能深刻體會某些道理，盼學生分享自己的親身經驗。
不料，老師收到考卷時發現，一名學生一開始還看似有所感悟的寫下「每件事情都會帶給人不同感受...」看似準備要論述些甚麼人生經歷，不料，第二段開始學生話鋒一轉，表示日前看了動物星球頻道，發現老鼠的生活非常簡單，隨後就以「吱」字貫穿全文，滿滿兩頁的文稿通通都被「吱」字占據，而直到稿紙的最後兩行，學生才做出結尾表示「當老鼠好像也不太好，還是當人類好了。」
文章上傳到爆笑公社後，讓網友們笑翻，網友開玩笑說「不說我還以為他錯字在罰寫」、「保證超過一百分」、「吱寫很久吼！」、「原來這是罰寫，我還以為是作文呢」、「當貓不就一直喵喵叫就好了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 魏、杜合體秀 炒HIGH明星賽收視
- 拍警值勤畫面控警察打人 警方蒐證提告路人
- 司改國是會議 陳瑞仁出任第3組副召集人
- 一哥 小薇 辛然配 同日逆轉開胡
- 週刊爆大巨蛋拚明年中完工！柯P派她喬蛋成功
- 拜拜之後～竟拿筊杯、磚塊砸錢箱收刮香油錢
- 異性戀也想民事結合 英法院不准
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 牛棚「有心魔」 首戰硬不起來
- 新北地政局副局長涉賄自殺 檢方澄清：僅搜索未約談
- 萬金石馬拉松 結合VR秀美景
- NBA》聖旨不可違 騎士二度與D.威廉斯簽約
- 掏10萬救急... 老闆拐人妻上床
- 變性女星遇騙徒 驚爆慘被詐財5600萬
- 藍委大誇馬比蔡好 李逸洋：馬英九年改是失敗
- 《台股青紅燈》萬點大戲還沒散場
- 蝶戀花現職司機爆︰曾1個月天天上班
- （獨家）喬妹倫敦看時尚秀 今光速回韓2小時再撲寶島
- 黨魁選舉爭議多 吳敦義砲口對準洪秀柱
- 吳敦義：有好的領頭羊 國民黨才能日漸茁壯
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 溫貞菱展演LV新裝 心繫手機殼
- 自由廣場》一例一休之反敗為勝
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 涉轉讓禁藥致死等罪 「土豪哥」等5人求刑共逾55年
- 《觀察筆記》反求諸己
- 大衛卡西迪巡演忘詞 自爆失智
- 名次直落免驚 布莎兒半裸吸睛
- 農會選舉敗選 蘇治芬再槓：驅逐用2000萬元買下總幹事的壞人
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 台南崑山中學傳轟然巨響 疑遭惡作劇丟大龍炮
- 「玫瑰」瞳鈴眼 又要換頭家？
- 台紙經營權之爭 前總座王貴增加入戰局
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 黨工不滿、對手質疑 洪秀柱埋怨：我們有主場優勢？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry denies drills to salute Tsai
- 千呼萬喚 正義國宅都更120.9億元聯貸案簽約
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：作文「從那一刻起，我瞭解了…」 學生一字貫穿全文
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分