作文「從那一刻起，我瞭解了…」 學生一字貫穿全文

有學校作文考試題目為「從那一刻起，我瞭解了...」，不料卻有學生通篇以吱字帶過。（擷取自爆笑公社）

2017-02-22 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕當有天拿起作文考卷，題目為「從那一刻起，我瞭解了...」時，你會怎麼下筆呢？近來有學校考試作文就出了這道題目，希望學生分享過去經歷的事件，所帶來的收穫與感想，不料，有學生卻通篇以「吱」這個字貫穿全文，讓網友們全笑翻了。

一名網友下午在爆笑公社中張貼一名學生作文考試的試卷並表示「這學生真的是...」文中一開始表示，有很多事情如過往雲煙稍縱即逝，但有些特殊事件，不僅讓你印象深刻，更能深刻體會某些道理，盼學生分享自己的親身經驗。

不料，老師收到考卷時發現，一名學生一開始還看似有所感悟的寫下「每件事情都會帶給人不同感受...」看似準備要論述些甚麼人生經歷，不料，第二段開始學生話鋒一轉，表示日前看了動物星球頻道，發現老鼠的生活非常簡單，隨後就以「吱」字貫穿全文，滿滿兩頁的文稿通通都被「吱」字占據，而直到稿紙的最後兩行，學生才做出結尾表示「當老鼠好像也不太好，還是當人類好了。」

文章上傳到爆笑公社後，讓網友們笑翻，網友開玩笑說「不說我還以為他錯字在罰寫」、「保證超過一百分」、「吱寫很久吼！」、「原來這是罰寫，我還以為是作文呢」、「當貓不就一直喵喵叫就好了」。