身心障礙社團爭取新北公園普設「共融遊具」！

台灣身心障礙兒童權利推動聯盟，盼比照台北市設立共融遊具。（家長提供）

2017-02-22 16:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及民代今天前往中和區四號公園，爭取新北市公園增設能夠提供身心障礙及一般兒童和家長可共同使用的「共融遊具」，聯盟代表林翠蘋說，目前全國只有台北市先行施設，盼新北市積極跟進，景觀處施工維護科長謝亞婷說，新北市預計今年底前先在四號公園及泰山貴子兒童公園兩處指標，未來陸續在全市施設。

相較於目前一般公園的遊具，僅提供幼童使用，「共融遊具」的特色是可提供家長和子女、一般兒童和身心障礙兒童均可使用，特色是承載重量更大，並且附有安全帶或保護桿等安全配備，目前全國僅有台北市碧湖公園、榮星公園和中研公園率先施設。

台灣身心障礙兒童權利推動聯盟向議員陳鴻源爭取，新北市已為直轄市，理應考量身心障礙兒童的需求，提升公園兒童遊戲設施的品質，不能讓新北市身心障礙兒童必須至台北市才能使用，聯盟家長代表林翠蘋說，「共融遊具」不會排擠一般兒童的使用權利，而且能產生讓一般兒童和身心障礙兒童融合的效果，從遊戲過程中認識社會現狀，互相了解尊重。

謝亞婷說，景觀處已經參訪過台北市的「共融遊具」，並著手規劃今年底前，在新北市四號公園與泰山貴子兩處指標公園先行施設，並陸續在各地興建，在興建前也會與區公所經建課和相關的公益團體，討論研究合適的遊戲設備，符合家長、一般及身心障礙小朋友需求的設施類型。