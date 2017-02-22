北市創舉 「夜市大學」今開學
〔記者黃建豪／台北報導〕全台首創的「夜市大學」開學了！台北市寧夏夜市有感於許多夜市及商圈產業從業人員，過去為了拚家計而放棄求學，是心中的一塊遺憾，因此與台北商業大學合作，開設台灣夜市暨商圈經營管理專班，盼成為全台示範點。今天下午舉辦記者會正式開學，台北市長柯文哲到場致詞，笑稱「以後夜市的歐巴桑不單能『落』英文，還能跟客人討論KPI（關鍵績效指標）。」
寧夏夜市從去年6月開始與台北商業大學接洽，獲得校長大力支持，初步先規劃學分班，讓學員在修讀過程中，再報考附設專科進修學校，2年學程結束並順利畢業後，可取得台北商業大學二專畢業證書（副學士學位）。課程規劃部分，則如同一般大專院校商管學院，包含商業基礎知識科目，以及夜市暨商圈的相關專業科目。
夜市大學今天正式開學，專班報名學員將近70名，大部分的學員來自寧夏夜市攤商第一代，最高齡為70歲，由於夜市暨商圈經營管理專班開班，已在各夜市、商圈引起話題，因此學員也來自晴光、雙城、雙連、大龍、圓山、貓空等商圈及夜市。
包括小英之友會理事長顏志發、立委吳思瑤、台北市議員潘懷宗等人，都成為台灣夜市暨商圈經營管理專班的豪華講師陣容。
柯文哲致詞時則說，對台北市政而言，一直希望夜市、商圈的發展能往前跨步，寧夏夜市本來就是示範點，從辦理千歲宴、電子商務支付，到安裝油脂截留器處理夜市廢水，都是讓寧夏夜市往高品質但不高消費的方向發展，過去夜市常給人髒亂的印象，其實現在已在改善，所以改變台灣從首都開始，改變首都從文化開始，希望台灣的夜市更環保、更新建。
柯文哲也期許，寧夏夜市與台北商業大學合開夜市專班後，能成為全台示範點，他們的成敗影響整個台灣商圈的發展，所以不僅要祝福大家生意興隆，還要祝福學業進步。
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標題：北市創舉 「夜市大學」今開學
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