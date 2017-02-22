下班注意！對流雲系急襲台灣 嚴防雷擊及大雨

下班注意！目前台灣海峽有一波旺盛對流雲系快速朝台灣逼近，預計稍晚就會影響台灣本島，下班時間可能出現瞬間大雨、雷擊及強陣風狀況。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-22 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕下班注意！根據氣象局的雷達回波顯示，目前台灣海峽有一波旺盛對流雲系快速朝台灣逼近，目前正影響澎湖地區，預計稍晚就會影響台灣本島，也觀測到雷電反應。

臉書專業「天氣即時預報」在下午4點半表示，目前海峽有一波對流旺盛的雲系正在影響澎湖，預計這波雲系稍晚就會抵達台灣本島，即時閃電也觀測到有雷電反應，氣象局也在4點40分提醒，目前中部近海有旺盛對流雲系發展，預計彰化及雲林沿海地區將有瞬間大雨、雷擊及強陣風，請注意；北部、東北部也會在傍晚受影響，提醒下班民眾沒事盡快回家，若下班途中遭遇大雷雨，需請注意行車安全。

這波雲系移動迅速，影響時間短，各地降雨就會有一段空檔，等到今天深夜至明（23日）晨，鋒面本體報到，北部、東北部將再出現降溫降雨情形。