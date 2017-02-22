LINE訊息1次只能打5個字 原來是因為...
2017-02-22 16:52
1名許姓網友在臉書表示，因為不想擋到孔劉養眼身材的背景照，所以訊息1次最多只能打5個字。（圖擷取自《爆料公社》）
〔即時新聞／綜合報導〕1名許姓網友在臉書分享1張與友人的Line對話截圖，表示「我們現在一次只能打五個字」，「不然會擋到（孔劉）的胸肌」，笑翻一票網友。
這張以孔劉裸上身，露出健壯胸腹肌為背景的截圖照，被轉載至《爆料公社》短短2小時，不僅吸引逾6400人按讚、近300筆回應，還釣出不少使用相同照片當手機桌面的女網友，就連社團小編都吵著也要「帥到不要不要的桌面」。
針對原PO的「困擾」，有網友指出，「可以打直式就不會擋到」、「自己不能回，也會擋到」；也有人表示，「那往下一點打六個字，會擋到腹肌，再往下一點打七個字，會擋到小雞雞」；還有人笑稱，「可是你的名字差點就擋到乳頭了（森77）」；另有人建議，「其實不打字慢慢欣賞也不錯」，引起眾人捧腹大笑，甚至有部分女性，紛紛跳出來表示「我也去找一張來放」。
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