| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

LINE訊息1次只能打5個字 原來是因為...

1名許姓網友在臉書表示，因為不想擋到孔劉養眼身材的背景照，所以訊息1次最多只能打5個字。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-22  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕1名許姓網友在臉書分享1張與友人的Line對話截圖，表示「我們現在一次只能打五個字」，「不然會擋到（孔劉）的胸肌」，笑翻一票網友。

這張以孔劉裸上身，露出健壯胸腹肌為背景的截圖照，被轉載至《爆料公社》短短2小時，不僅吸引逾6400人按讚、近300筆回應，還釣出不少使用相同照片當手機桌面的女網友，就連社團小編都吵著也要「帥到不要不要的桌面」。

針對原PO的「困擾」，有網友指出，「可以打直式就不會擋到」、「自己不能回，也會擋到」；也有人表示，「那往下一點打六個字，會擋到腹肌，再往下一點打七個字，會擋到小雞雞」；還有人笑稱，「可是你的名字差點就擋到乳頭了（森77）」；另有人建議，「其實不打字慢慢欣賞也不錯」，引起眾人捧腹大笑，甚至有部分女性，紛紛跳出來表示「我也去找一張來放」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 孔劉 桌面 爆料公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：LINE訊息1次只能打5個字 原來是因為...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.