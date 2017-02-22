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台中火車站發現日治時期遺構 文史團體盼原址保留

台中火車站發現日治時期遺構，文史團體向中市文資處提報為古蹟，盼市府原址保留。（記者蘇孟娟攝）

2017-02-22  16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站發現日治時期機關車車庫遺構，文史團體台中市舊城復興協會指出，該會也十分關注該處遺構，上週已向台中市文資處提報該處為古蹟，盼市府原址保留，並設法融入新站設計，讓民眾得以參觀歷史。

台中市舊城復興協會理事長蔡承允指出，台中火車站附近曾在2013年施作台中高架車站工程時，發現清代遺址，當時採行由科博館團隊進行考古搶救後，將該遺址回填，歷史的痕跡消失在高架工程裡，該遺址現址已成站體，無緣融入車站大廳展示。

蔡承允指出，如今在台中車站高架工地處又另外發現磚造結構，從去年開始試掘至今出土，初步了解是為日治時期台中驛初代機關車庫遺構，仍具規模。

蔡承允說，為爭取歷史停留在現代，該會已在上週正式提報機關車庫檢修溝為古蹟，希望台中市文化資產處與文化局能夠確實的監督台中重要的文化資產，讓機關車庫，得以在台中車站滿百歲之際，為台中城市誕生的歷程，留下重要見證，不要再度被埋葬在鐵路高架工程消失於無形。

蔡承允並指出，協會提出3項訴求，盼台中車站機關車庫檢修溝全區原址保留，指定文化資產保護，並籲台鐵變更車站設計，妥善規劃遺址參觀動線融入設計。另要求主管機關持續監控車站施工區內文化資產遺存的可能性。

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