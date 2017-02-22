2萬5千人報名 白沙屯媽祖婆進香人數創紀錄
2017-02-22 16:31
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香，將於26日凌晨2點半出發，今年報名人數已有2萬5千人，破歷年來紀錄；苗栗縣府今天在拱天宮前舉辦記者會，將於25日晚上7點舉辦起駕晚會，歡迎民眾同樂。另外，系列活動頭香放頭旗也於23日凌晨零點展開，揭開進香活動熱鬧序幕。
「預計當天出發還會有1000人報名」拱天宮廟方指出，今年進香時程與228連假重疊，不減信眾熱誠，報名參加陪同媽祖一起徒步往雲林縣北港朝天宮的信眾突破往年記錄，比往年多出3成，也代表著白沙屯媽祖婆的信仰傳遍全國，獲得各地民眾的肯定。
今年白沙屯媽祖往北港徒步進香活動於26日凌晨2點半出發，3月9日下午1點半回宮，前後歷時12天，進香天數是10年來最長的一次。
至於23日凌晨放頭旗，廟方人員說，放頭旗象徵媽祖如軍隊統帥，開始調兵遣將，在出發前往雲林北港朝天宮進香前先整頓三軍的含意，地方信眾也連三晚準備豐盛供品，犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香平安順利。
頭旗將由值年爐主與信眾人手一炷香虔誠祝禱，將頭旗請出，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告今年媽祖進香活動揭開序幕。
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