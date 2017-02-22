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中清路樂群二村缺乏候車亭 公車族盼多設置

樂群二村中清路南側候車亭已完成建置。（記者張軒哲攝）

2017-02-22  15:57

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區樂群二村公車站是多數當地居民搭乘公車的站點，由於位於中清路往來車輛頻繁，民眾盼能夠設置候車亭讓公車族舒適候車，市議員楊典忠請交通局會勘，發現設置地點屬國防部中山科學研究院與國有財產署權管，經過市府協調努力，於去年九月獲得中科院同意無償使用，今年初二月完成南側往大雅、市區方向的候車亭建置，市議員楊典忠盼國產署儘速同意北側往清水、港區的候車空間撥用，讓民眾有候車亭安全等候公車。

沙鹿區公明里鄰近清泉崗機場，中清路為該里通往市區與港區的主要通道，里民上、下午上課買菜都會到樂群二村站等候公車，每月份刷卡人次有一千多人次。公明里蔡先生說，每天早上看到長輩們站在中清路旁等公車，有時看見車來還跨一步，很怕被機車擦撞，險象環生，每到下雨天更令人擔心，如果有個遮風避雨的候車亭，至少車子看到都會保持安全距離，103年4月曾經辦過會勘，但遲遲沒有下文。

楊典忠表示，地方政府會因為民眾等車需要評估設置候車亭，中央機關若無使用應該順應民意與鄰為善，如果設置候車亭等中央機關同意需要等三年，那就很離譜了。

交通局指出，樂群二村站因中清路無人行道且車流量大，考慮後車民眾及用路人安全，候車亭僅能設置於路外空間，而該站路外空間分別屬於國防部中科院與國有財產署，故需兩單位同意無償提供建設候車亭使用，目前已完成中清路南側候車停建置。

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  • 楊典忠盼樂群二村中清路北側也能建置候車亭。（記者張軒哲攝）

    楊典忠盼樂群二村中清路北側也能建置候車亭。（記者張軒哲攝）

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