中清路樂群二村缺乏候車亭 公車族盼多設置
2017-02-22 15:57
樂群二村中清路南側候車亭已完成建置。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區樂群二村公車站是多數當地居民搭乘公車的站點，由於位於中清路往來車輛頻繁，民眾盼能夠設置候車亭讓公車族舒適候車，市議員楊典忠請交通局會勘，發現設置地點屬國防部中山科學研究院與國有財產署權管，經過市府協調努力，於去年九月獲得中科院同意無償使用，今年初二月完成南側往大雅、市區方向的候車亭建置，市議員楊典忠盼國產署儘速同意北側往清水、港區的候車空間撥用，讓民眾有候車亭安全等候公車。
沙鹿區公明里鄰近清泉崗機場，中清路為該里通往市區與港區的主要通道，里民上、下午上課買菜都會到樂群二村站等候公車，每月份刷卡人次有一千多人次。公明里蔡先生說，每天早上看到長輩們站在中清路旁等公車，有時看見車來還跨一步，很怕被機車擦撞，險象環生，每到下雨天更令人擔心，如果有個遮風避雨的候車亭，至少車子看到都會保持安全距離，103年4月曾經辦過會勘，但遲遲沒有下文。
楊典忠表示，地方政府會因為民眾等車需要評估設置候車亭，中央機關若無使用應該順應民意與鄰為善，如果設置候車亭等中央機關同意需要等三年，那就很離譜了。
交通局指出，樂群二村站因中清路無人行道且車流量大，考慮後車民眾及用路人安全，候車亭僅能設置於路外空間，而該站路外空間分別屬於國防部中科院與國有財產署，故需兩單位同意無償提供建設候車亭使用，目前已完成中清路南側候車停建置。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- 黨魁選舉爭議多 吳敦義砲口對準洪秀柱
- 臉書對嗆變實境對戰 經紀男牙齒被打斷
- 婚變內幕...陳艾琳傳劈腿 「他」 被阿翔抓姦在床
- 金正男遭襲身亡 小英特勤打算用這招防毒物攻擊...
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 美加州連日暴雨 湖泊驚現「巨大黑洞」！
- 魏、杜合體秀 炒HIGH明星賽收視
- 應材：台半導體仍居領導地位 看好5大技術發展
- 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
- 挽救民調 柯P打算用這招打贏選戰！
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- 52.9％民眾︰新制造成薪資減、物價漲
- 周厚安男男吻無感 唐振剛狂玩大雞雞
- 永遠到不了值勤地方…保警騎車進核一廠 車禍身亡
- WNBA》前球員控訴遭霸凌 只因她是異性戀者
- 竹縣旅服用地救濟金 現住、現耕戶拒領
- 張國煒差點入主興航？週刊爆內幕...
- 蘆洲永康公園增設地下停車場 初估1.8億
- 琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 川普不是我的總統
- 反嗆貿易戰 中︰美4產業恐陪葬
- 遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效
- 大溪農會倉庫 擬打造展演中心
- 蝶戀花現職司機爆︰曾1個月天天上班
- 地理眼》溫哥華：另一種華人之城
- 豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能
- 暗殺金正男 北韓剷除親中勢力
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 控社工師介入婚姻 家暴男要台大雲林醫院給公道
- 郝龍斌酸小英執政力「退潮中」 鄉民：機捷誰蓋20年？
- 農會選舉敗選 蘇治芬再槓：驅逐用2000萬元買下總幹事的壞人
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中清路樂群二村缺乏候車亭 公車族盼多設置
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分