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居民飽受淹水之苦 台7丁線邊溝改善7月前完成

2017-02-22  16:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市台7丁線3K至15K路旁側溝寬度與深度不足，也無法與聯外溝渠接通，還有淤泥問題，每逢大雨，路旁居民就飽受淹水之苦，公路總局將進行側溝拓寬改善工程，公路總局第4區養護工程處頭城工務段指出，將把側溝與聯外溝渠連接，加大排水斷面以增加排水量，該工程已發包，預計7月可完工。

宜蘭市台7丁線3K至15K路旁側溝寬約20公分、深約30公分，頭城工務段今年編列420萬元經費，把側溝寬、深變成30公分及50公分，頭尾也與聯外溝渠進行銜接；吳姓民眾表示，住在路旁已經23年，每逢颱風豪雨，側溝因為淤積，容水量不夠，未與連外溝渠聯繫等問題，造成排不出去的水都淹進了住家。

吳姓民眾說，淹水水深最高曾達10公分高，因為土壤長期積水，甚至有些房子因為泥土軟化而下陷，10幾年來持續向相關單位反映，卻遲遲沒有下文，居民苦不堪言。

議員黃定和表示，該路段的側溝因為頭尾沒有與聯外溝渠銜接，才會造成嚴重淹水，已經要求公路總局頭城工務段進行改善，增加溝渠排水量，改善淹水問題。

頭城工務段副段長郭瑞乾表示，今年已編列經費，針對路旁靠堤防的600公尺側溝，及靠住戶端共100公尺的側溝，進行拓寬、改善，溝渠將加寬加深，頭尾也會與聯外溝渠銜接，改善排水不佳的問題，工程已進入發包階段，發包後即開工，順利的話，預計7月前可以完工。

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  • 居民指出，台7丁線路旁側溝未與聯外溝渠連接，排水不佳，積水全會淹進家中。（記者林敬倫攝）

    居民指出，台7丁線路旁側溝未與聯外溝渠連接，排水不佳，積水全會淹進家中。（記者林敬倫攝）

  • 議員黃定和（右）今邀請公路總局官員於現地會勘。（記者林敬倫攝）

    議員黃定和（右）今邀請公路總局官員於現地會勘。（記者林敬倫攝）

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