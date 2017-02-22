步道鋪厚土 大崗山秘境盤龍峽谷生態浩劫
2017-02-22 16:08
大崗山秘境盤龍峽谷一線天步道，最近被鋪上厚厚一層沙土，山徑雖變得平整好走，卻嚴重破壞生態。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮大崗山秘境盤龍峽谷一線天步道，最近被鋪上厚厚一層沙土，雖然方便遊客行走，卻嚴重破壞當地生態，令環保人士十分扼腕！
盤龍峽谷一線天位於大崗山後山半山腰，因近百公尺長的石灰岩地形長滿盤龍木，而取名為「盤龍峽谷」，兩旁石灰岩壁鬼斧神工，行走其間山風沁涼拂面，堪稱是大崗山秘境。
阿蓮國中老師何耿旭表示，由於盤龍峽谷生物物種豐富，從地面到岩壁為一完整生態循環，因此連續3年與大崗山人文協會合作，安排學生進行夜間生態觀察課程。
他說，整座大崗山都是凹凹凸凸的珊瑚礁岩地形，但今年農曆過年期間，大崗山人文協會生態解說員發現盤龍峽谷步道，被鋪上一層厚厚的沙土，至少有30公分厚，路徑雖然變得平整好走，卻嚴重破壞生態。
根據他最近2次的生態觀察發現，盤龍峽谷原來常見的長尾鞭蠍、攀木蜥蜴、白額高腳蛛、白頷樹蛙、台灣長尾蛛、黑眶蟾蜍和灶馬，在鋪上沙土後，數量迅速銳減，像灶馬原來一群40、50隻，現在只剩3、4隻，蚰蜒甚至已銷聲匿跡，生態被破壞的速度超乎想像！
此外，竹林步道也被拓寬，多處並被擺設指示路標、空心磚，有心人士還將盤龍峽谷的進、出口路標，以水泥板直接施作在岩壁上，直接破壞原始山林樣貌，大崗山人文協會痛批做法很不恰當。
盤龍峽谷一線天步道被鋪上沙土，至少有30公分厚，嚴重破壞生態。（記者蘇福男攝）
盤龍峽谷兩旁石灰岩壁鬼斧神工，堪稱是大崗山的秘境。（記者蘇福男攝）
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