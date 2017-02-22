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全中運親善大使 美女兵團現身

全中運的「親善大使」一字排開，展現美女兵團的魅力。（記者林良哲攝）

2017-02-22  15:40

〔記者林良哲／彰化報導〕106年全國中等學校運動會將在彰化舉辦，由大葉大學的學生擔任「親善大使」，今天由彰化縣長魏明谷頒發證書，總共有28位美女一字排開，她們將在全中運期間招待來自全國各地的貴賓和運動選手。

今年4月22日至27日，全國中等學校運動大會將在彰化縣舉辦，包括17類、19科目運動賽事，在比賽期間將有來自全國1萬多名的運動選手到彰化。為了迎接各地前來參賽的選手，縣府邀請由大葉大學的學生擔任「親善大使」，總共有28位女學生及2位男學生組成。

彰化縣長魏明谷頒發證書給「親善大使」，他表示，感謝大葉大學的支持，提供體育館作為跆拳道比賽場地，並讓學生組成親善大使，在全中運期間招待來自全國各地的貴賓和運動選手，這些親善大使氣質非凡、才貌兼備，不管內在、外在都能夠展現出彰化縣青年朋友的氣質和親和力。

大葉大學校長歐嘉瑞則表示，此次由大葉學生所成立的親善大使團，這些學生已經有相當豐富的接待服務經驗，將協助擔任全中運頒獎與貴賓接待等角色，大葉大學全心投入支持106年全中運，共同為彰化縣所主辦的盛會展現得盡善盡美。

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