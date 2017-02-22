終身學習！ 90歲國軍前少將考取佛大研究所
2017-02-22 15:37
高齡90歲的前國軍統一通訊指揮部少將葉信康（右），花了17年時間，修讀空中大學4個學系畢業，還以第一名的成績，考取佛光大學傳播所碩士學分班。（佛光大學提供）
［記者林敬倫／宜蘭報導］前國軍統一通訊指揮部少將葉信康，已經高齡90歲，但仍好學不倦，花了17年時間，修讀空中大學4個學系畢業，還以第一名的成績，考取佛光大學傳播所碩士學分班，成為佛大有史以來最老研究生，繼續深造，成為終身學習的最佳典範。
葉信康民國17年1月15日出生，民國35年從軍擔任通信上士開始，一路晉升至國防部統一通訊指揮部少將，投入軍職40年，民國74年退休，現居桃園縣，退休後他仍好學不倦，花了17年的時間，修讀空中大學4個學系畢業。
今年葉信康更考取佛光大學傳播所碩士學分班，共要修36個學分，成為佛大有史以來最高齡的研究生，如果順利2年就可以畢業。
他每周一都會自己開車前往佛大上課，表示很珍惜重回校園的機緣，尤其佛大校園優美，老師們專業熱誠，讓他第一天進到佛大就覺得如沐春風，他強調，現在他的身分就是學生，所以要做什麼像什麼。
葉信康說，93年他卸下空大校友會的職務，學業和工作都完成，無事一身輕，偕太太過著閒雲野鶴雲遊四海生活，足跡遊遍五大洲和中國大陸，本來打算順勢安享晚年。
葉信康表示，但因自己本身是通訊兵科畢業，他認為傳播與通訊有一定的關聯，一年前與佛大傳播所校友、空大兼任助理教授廖建智聚會，經過介紹進入中壢碩士學分班，因緣際會修讀傳播學門，加上獲得許多師長鼓勵，才會決定正式報考碩士班，進行傳播研究，不厭其煩的學習。
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