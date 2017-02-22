原保地禁伐補償金開放申請 屏縣去年的還沒領到

2017-02-22 15:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「原住民保留地禁伐補償條例」去年通過，今年每公頃補償金從2萬元增至3萬元，但原訂去年12月31日前就要發放完畢的補償金，卻仍有民眾還沒領到，屏東縣府原民處表示，由於去年作業時間緊縮，各鄉鎮公所作業期程不同，會努力在今年3月底前，將去年的補償金全數發放完畢，至於今年度的申請從即日起至4月30日止，也請民眾多加利用。

原民處指出，全台約有6萬公頃林地符合申請資格，屏東縣約占了2萬公頃，是全台面積最大的地方，去年屏東縣通過申請的約有1萬公頃，但去年從開放申請到截止，僅有3、4個月的作業時間，人員還必須現地檢測查核，且因為新法上路，部分公所對作業流程不熟悉，所以讓部分林農還未拿到補償金，今年申請、檢測時間相對充裕，預估屏東縣將有1萬7千公頃的申請。

原民處也表示，目前法令規定僅有林地可以申請補助，而林地不能再種植作物，只能做造林使用，如有原民想要將保留地中的農地變更為林地，是原民的權益，林地補助每年都須重新申請，今年的辦理期限從即日起至4月30日止，想要辦理的原民朋友要把握時間，帶著相關文件到各鄉鎮公所辦理。