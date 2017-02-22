| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

防疫做半套？ 台南鴿群暴斃 工作人員清理未著防護衣

工作人員清理鴿群暴斃，有的人穿防護衣，有的人則沒穿。（議員林美燕提供）

2017-02-22  15:31

〔記者蔡文居／台南報導〕禽流感疫情升溫拉警報？台南市體育公園竹溪寺今天傳出有鴿群莫名暴斃，共有13隻死亡，佔約3成。執行人員今天獲報前往清理，有的人穿防護衣，有的人則沒穿。市議員林美燕、林燕祝及曾培雅等人今天下午召開記者會，質疑工作人員竟然沒穿防護衣，萬一被感染怎麼辦，防疫工作根本只做半套。

動保處長吳名彬表示，該處是今天上午接獲民眾通報，在竹溪寺發現有死亡鴿子，連繫環保局前往處理。經調查，民眾昨天就撿到9隻、今天4隻，共13隻，有的鴿子已腐爛，代表部分鴿子死亡已有一段時間，應該是分批死亡。現場除消毒外，也採樣送驗，預計3天報告就會出來。

吳名彬表示，過去這段時間，接獲死亡鴿子共40幾件通報，目前未發現有感染禽流感，死亡鴿子這麼大量這是第一件。

吳名彬表示，動保處的同仁到現場執勤都要穿防護衣，該名工作人員為環保局的同仁。

衛生局副局長林碧芬表示，民眾在野外或公園看到死禽，應通報動保處，而處理死禽時應該要穿防護衣，一般民眾最好不要去踫觸，若覺得有危險性，該局會監測10天，如監測到有類流感狀況，會安排就醫。

廣告
  • 市議員林燕祝、林美燕、曾培雅（左至右）等人召開記者會，質疑工作人員竟然沒穿防護衣，萬一被感染怎麼辦？（記者蔡文居攝）

    市議員林燕祝、林美燕、曾培雅（左至右）等人召開記者會，質疑工作人員竟然沒穿防護衣，萬一被感染怎麼辦？（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禽流感 防疫 鴿群
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：防疫做半套？ 台南鴿群暴斃 工作人員清理未著防護衣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.