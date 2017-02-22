防疫做半套？ 台南鴿群暴斃 工作人員清理未著防護衣

工作人員清理鴿群暴斃，有的人穿防護衣，有的人則沒穿。（議員林美燕提供）

2017-02-22 15:31

〔記者蔡文居／台南報導〕禽流感疫情升溫拉警報？台南市體育公園竹溪寺今天傳出有鴿群莫名暴斃，共有13隻死亡，佔約3成。執行人員今天獲報前往清理，有的人穿防護衣，有的人則沒穿。市議員林美燕、林燕祝及曾培雅等人今天下午召開記者會，質疑工作人員竟然沒穿防護衣，萬一被感染怎麼辦，防疫工作根本只做半套。

動保處長吳名彬表示，該處是今天上午接獲民眾通報，在竹溪寺發現有死亡鴿子，連繫環保局前往處理。經調查，民眾昨天就撿到9隻、今天4隻，共13隻，有的鴿子已腐爛，代表部分鴿子死亡已有一段時間，應該是分批死亡。現場除消毒外，也採樣送驗，預計3天報告就會出來。

吳名彬表示，過去這段時間，接獲死亡鴿子共40幾件通報，目前未發現有感染禽流感，死亡鴿子這麼大量這是第一件。

吳名彬表示，動保處的同仁到現場執勤都要穿防護衣，該名工作人員為環保局的同仁。

衛生局副局長林碧芬表示，民眾在野外或公園看到死禽，應通報動保處，而處理死禽時應該要穿防護衣，一般民眾最好不要去踫觸，若覺得有危險性，該局會監測10天，如監測到有類流感狀況，會安排就醫。