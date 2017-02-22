還在等？彰化、花壇 還有6000戶停水

沒有水的日子，打開水龍頭洗手都是奢侈！（記者劉曉欣攝）

2017-02-22 15:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不是說彰化部分地區停水的用戶，昨天晚上10點前都會有水嗎？但明明彰化市、花壇部分地區，就還有6000戶還在苦等！自來水公司保證「今晚6點前通通都會有水」！

自來水公司第11區管理處副處長許端銘表示，這次停水是因為台中市政府在精武東街、三賢路口挖斷自來水管線，彰化部分地區有6萬戶停水，原訂昨天晚間10點恢復供水，後來提早到昨天晚間6點。

原本台中每日供應彰化8萬公噸用水，不過因台中本身也供水不穩定，所以昨晚減為4萬噸，造成「供不應求」，經過爭取，今天增為5萬噸，還是不敷使用，所以管線末端的花壇鄉白沙村、彰化市建寶里、介壽新村、華陽里與大竹等地，都還在「等水來」；和美、線西、伸港地區也減壓供水。

水公司保證 今晚6點前全面恢復供水

許端銘表示，由於輸水速度太慢，決定將八卦山上共有8萬噸的2座配水池「緊急救援」，在今天晚上6時之前，全面恢復供水。