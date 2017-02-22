還在等？彰化、花壇 還有6000戶停水
2017-02-22 15:30
沒有水的日子，打開水龍頭洗手都是奢侈！（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕不是說彰化部分地區停水的用戶，昨天晚上10點前都會有水嗎？但明明彰化市、花壇部分地區，就還有6000戶還在苦等！自來水公司保證「今晚6點前通通都會有水」！
自來水公司第11區管理處副處長許端銘表示，這次停水是因為台中市政府在精武東街、三賢路口挖斷自來水管線，彰化部分地區有6萬戶停水，原訂昨天晚間10點恢復供水，後來提早到昨天晚間6點。
原本台中每日供應彰化8萬公噸用水，不過因台中本身也供水不穩定，所以昨晚減為4萬噸，造成「供不應求」，經過爭取，今天增為5萬噸，還是不敷使用，所以管線末端的花壇鄉白沙村、彰化市建寶里、介壽新村、華陽里與大竹等地，都還在「等水來」；和美、線西、伸港地區也減壓供水。
水公司保證 今晚6點前全面恢復供水
許端銘表示，由於輸水速度太慢，決定將八卦山上共有8萬噸的2座配水池「緊急救援」，在今天晚上6時之前，全面恢復供水。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- 黨魁選舉爭議多 吳敦義砲口對準洪秀柱
- 臉書對嗆變實境對戰 經紀男牙齒被打斷
- 婚變內幕...陳艾琳傳劈腿 「他」 被阿翔抓姦在床
- 金正男遭襲身亡 小英特勤打算用這招防毒物攻擊...
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 美加州連日暴雨 湖泊驚現「巨大黑洞」！
- 魏、杜合體秀 炒HIGH明星賽收視
- 應材：台半導體仍居領導地位 看好5大技術發展
- 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
- 挽救民調 柯P打算用這招打贏選戰！
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- 52.9％民眾︰新制造成薪資減、物價漲
- 周厚安男男吻無感 唐振剛狂玩大雞雞
- 永遠到不了值勤地方…保警騎車進核一廠 車禍身亡
- WNBA》前球員控訴遭霸凌 只因她是異性戀者
- 竹縣旅服用地救濟金 現住、現耕戶拒領
- 張國煒差點入主興航？週刊爆內幕...
- 蘆洲永康公園增設地下停車場 初估1.8億
- 琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 川普不是我的總統
- 反嗆貿易戰 中︰美4產業恐陪葬
- 遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效
- 大溪農會倉庫 擬打造展演中心
- 蝶戀花現職司機爆︰曾1個月天天上班
- 地理眼》溫哥華：另一種華人之城
- 豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能
- 暗殺金正男 北韓剷除親中勢力
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 控社工師介入婚姻 家暴男要台大雲林醫院給公道
- 郝龍斌酸小英執政力「退潮中」 鄉民：機捷誰蓋20年？
- 農會選舉敗選 蘇治芬再槓：驅逐用2000萬元買下總幹事的壞人
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：還在等？彰化、花壇 還有6000戶停水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分