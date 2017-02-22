330公里到嘉義 東里國小訪陳澄波故鄉
2017-02-22 15:35
〔記者林宜樟／嘉義報導〕曾獲得教育部藝術教育貢獻獎的花蓮縣東里國小，校方近年來推動藝術教育，獲得教育部「故宮南院文化輕旅行」補助，這幾天在嘉義進行「藝術巡禮」之旅，讓學生們參訪台灣畫家陳澄波的故鄉，今天還到故宮南院，欣賞「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」。
東里國小教導主任曾雅薇說，學校距離嘉義330公里遠，為了這次旅行，學校特別寫計畫申請補助，學生每人也自行負擔3千多元，共22位學生到嘉義、台南進行3天2夜的深度藝文、歷史之旅。
曾雅薇說，陳澄波是台灣藝術史上重要的畫家，但過去很少有機會了解這位畫家；推動藝文必須深耕在地，了解台灣歷史，校方3年前開始安排系列課程，曾在校展出陳澄波的複製畫，這次來嘉義特地設計學習手冊，結合各領域課程，如用月薪、物價來計算陳澄波時代的購買力，或思考陳澄波家人面臨生涯抉擇的難題等，相當有趣。
為了今天參觀故宮南院，東里國小學生事前準備充足，在「放眼亞洲‧美育札根」記者會中，學生們穿上亞洲各國服飾，以不同語言向在場的人打招呼，並說出對展品的認識與期待，有的孩子很想看哆拉A夢卡通角色原型的「遮光器土偶」，有的想看孔雀明王像和日本武士甲冑，談起藝文、展品落落大方，獲得故宮院長林正儀與教育部主秘陳雪玉的讚賞。
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