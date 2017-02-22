台東市太平溪治理工程啟動

馬蘭橋旁第一鐵路橋開始拆除。（記者張存薇攝）

2017-02-22 15:09

［記者張存薇／台東報導］台東市馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，而近日也有民眾發現，卡車穿梭太平溪河床，質疑影響生態，建設處指出，第一鐵路橋工程至8月完工，而太平溪上游砂石堆積嚴重，預計清出7萬立方，卡車經過溪中施工便道運往出海口，將回填做為台東市污水處理廠地基。

建設處指出，馬蘭橋旁的第一鐵路橋是台東市山馬鐵馬道一環，但因通洪斷面不足，已開始打除重建，怪手進駐施工重建新橋，預計8月完成。

此外，太平溪上游段南王橋至太平橋間土石堆積多，建設處說明因為估算施工期間每天有80趟次卡車出入，若進入市區恐影響交通及造成污染，因此在溪底開設便道運輸，預計4月防汛期前完成清運，而污水處理廠則於6月發包。