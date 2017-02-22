後壁區里長獲贈電動車 無米樂租賃站啟用

後壁區公所與知名汽車公司聯手推動低碳旅遊，除每位里長獲贈電動機車，也成立無米樂租賃站，鼓勵民眾多體驗電動車旅遊。（記者王涵平攝）

2017-02-22 15:08

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區公所與知名汽車公司聯手推動低碳旅遊，除每位里長獲贈電動機車，也成立無米樂租賃站，鼓勵民眾多體驗電動車旅遊。

台南首發「一哩低碳、一里幸福」計畫今日正式啟動，後壁區成為台南第一個低碳里民服務示範區。

後壁區長魏文貴表示，南市最北端的後壁區，以出產良質米聞名全國，8成居民均從事與稻米生產相關的行業。水稻耕作面積、稻米產量所佔比例皆居全國之冠，有「台灣米倉」之稱。

台南市長賴清德、台南市議長賴美惠等各界人士出席見證電動車捐贈與租賃站啟用儀式，未來里長可騎乘中華e-moving穿梭農田及大街小巷，以低碳綠能交通工具服務里民，相信能大幅降低空氣污染並帶動台南後壁成為台南的綠色模範區。

此外，在無米樂米食館成立e-moving低碳旅遊租賃站，無米樂稻米文化促進會總幹事張美雪表示，只要民眾購買米或用餐就可免費體驗電動車1小時，悠遊無米樂景點。洽詢電話06-6623818。

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