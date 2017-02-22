連5天都有雨！天氣即時預報：北東部明顯

天氣即時預報分享今天各地降雨的概況。（圖擷取自天氣即時預報）

2017-02-22 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕目前冷鋒面前的雲雨帶持續影響台灣，「天氣即時預報」也在臉書上分享今天各地的降雨概況。

天氣即時預報分享今天各地降雨的概況，北部、東北部、花蓮會持續下雨，空檔少，但這波大雨約下午3時後會過去，有一小段空檔，再來又轉下雨；中部（台中、彰化、南投），降雨偏「陣性」，目前這一波雨勢，下午3時前就會緩和，天氣轉為多雲為主，偶下雨，後續水氣少；中部（雲林、嘉義）、南部則不受到這一波雲雨帶影響，天氣維持多雲到晴。

天氣即時預報提醒，週四（23日）開始，冷氣團南下，水氣持續，一直到週日（26日）降雨都是「北東部明顯，中部間歇，南部少雨」。