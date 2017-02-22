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勇敢做自己！ 竹市職訓班讓大男孩一圓烘焙夢

2017-02-22  14:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕彥鈞原是就讀資管系的大男孩，面臨抉擇工作的十字路口，竟然轉了個大彎，經重新思考職涯技能與興趣後，去年報名參加新竹市政府「複合式餐飲經營養成班」職業訓練課程，透過專業教導，不僅烹煮技術已大幅成長，並開始於知名的烘焙店當學徒，累積實務經驗，為未來開店圓夢打下基礎。

新竹市長林智堅表示，近年來，青年就業常見學用落差、初次尋職困難、工作不穩定等，年輕人對於未來要從事哪種類型的工作，常處於探索階段。因此，巿府主動前進校園，舉辦校園徵才活動、職涯講座、訓練課程與企業參訪等活動，以提升青年認識各種職涯發展，並提供就業媒合服務。

彥鈞雖然大學讀了熱門的資管系，但學習過程逐漸發覺現在所學並不符合自己興趣，經過掙扎再三並和家人討論後，放棄了人人稱羨的資管工作機會，決定改學一技之長，而家裡正好在規劃經營複合式餐廳，在母親的支持下，參加了新竹市政府「複合式餐飲經營養成班」職業訓練課程，上課的內容包括輔導考中餐、烘焙和飲料調製的丙級證照，最後順利取得了中餐的證照。目前彥鈞在知名的烘焙店當學徒，一方面累積實務經驗，另一方面則再進階自己的技術，一步步朝自己的夢想前進。

烘焙店張店長稱讚彥鈞學習態度主動積極，每天提前到班，對於實務上的做法和過去學習上有所不同之處，也會主動詢問，期望他能持續抱持這種主動極積的態度，每年定下學習目標，未來能成為獨當一面的烘焙師父。

勞工處長黃錦源說，去年市府委託專業團隊開辦9班失業者職業訓練班，目的在於增強勞工第二專就業職能、提升職場競爭力，感謝承訓單位新竹市社區婦女關懷協會用心辦訓，協助學員充實技能順利結訓，目前已成功輔導學員考取包括中餐、烘焙和飲料調製等45張丙級證照，未來持續輔導學員就業方向、提供就業媒合服務，加強求職競爭力。

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  • 透過市府的職業訓練，讓大男孩彥鈞一圓烘焙夢想。（記者蔡彰盛翻攝）

    透過市府的職業訓練，讓大男孩彥鈞一圓烘焙夢想。（記者蔡彰盛翻攝）

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相關關鍵字： 職場競爭力 職涯規劃 職訓班
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