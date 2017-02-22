上帝的傑作？ 濁水溪床「滿江紅」美如畫

濁水溪的「滿江紅」美景吸引攝影玩家、遊客前來取景朝聖。（記者佟振國攝）

2017-02-22 14:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉武界部落濁水溪上游，最近溪床水面浮著出現一片片紅綠相間的東西，但這不是水源遭人為污染，而是一種叫做「滿江紅」的水生蕨類，因降雨稀少，河川水流減緩而大量繁殖，形成天然的彩繪，當地居民也稱為「上帝的調色盤」，吸引許多攝影玩家、遊客前來朝聖。

近幾年春雨不足，河川枯竭，水庫拉警報，也造成奇特的景象，仁愛鄉法治村武界部落的濁水溪上游，在僅存的涓涓溪水，水面上竟浮著紅紅綠綠綠的東西，乍看之下以為水源遭到嚴重污染，著實讓人怕怕，但卻是大自然的傑作！

國立自然科學博物館解釋，這是一種叫做「滿江紅」的水生植物，這種蕨類可透過無性或有性生殖繁殖，常可在短時間內將水面空間佔滿，主要是「滿江紅」喜歡在水流平緩區域，但台灣河川上游通常水流急促，因此並不常見。

近幾年來冬季缺水明顯，加上武界部落的濁水溪床寬闊，水流平緩，常見「滿江紅」大量繁殖，經過低溫環境內部葉綠素遭破壞而變成鮮豔的紅色，也成為此時武界部落的特色景觀，吸引許多攝影玩家、遊客前來朝聖。

攝影玩家表示，大片的「滿江紅」隨著水流變換造型，有時像一幅油畫，或是一條彩帶，也像是陸地的楓紅美景在水中呈現，讓攝影構圖充滿無限可能與想像空間，真的百看不厭。

大量聚集繁殖的「滿江紅」蕨類紅低溫環境變色，是濁水溪染紅的原因。（記者佟振國攝）