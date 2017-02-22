呼吸英雄張守德 推動弱勢婦女二度就業
2017-02-22 14:57
脊髓性肌肉萎縮症病患張守德（中），舉辦音樂會協助弱勢婦女就業。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕脊髓性肌肉萎縮症病患張守德，常年躺坐輪椅需靠呼吸器為生，舉辦感恩音樂會協助弱勢婦女二度就業。
張守德曾獲得周大觀全球熱愛生命及內政部金鷹獎，有「呼吸英雄」稱號，本週感冒住進高醫，仍不忘舉辦音樂會推動弱勢婦女就業，經費由立委管碧玲等善心人贊助、立委李昆澤及市議員張豐藤派員到場，超過200人參加，現場舉辦義剪及經絡按摩服務，高雄市手藝串珠發展協會成員表演技藝、空軍九三藝工隊臥虎藏龍俱樂部演奏樂曲。
張守德說，弱勢婦女籠罩於家暴、離婚陰影，還需謀生養育子女，重返職場困難，計畫由慈愛與守德協會辦理口才訓練課程，讓二度就業婦女順利重返職場，期待政府支持。
張守德去年起巡迴南部地區國中小舉辦生命講座，累積超過40場，曾遠赴高雄美濃講課，天雨全身淋濕閃避路樹，差點發生意外，還因氣切呼吸吃力，堅持唱完歌手翁立友歌曲「堅持」，高醫女醫學生在台下聽完感動落淚。
張守德說，不畏風雨，每講一次就少一次，隨時都可能是最後一次告白演說，期待還有呼吸，嘉惠更多需要幫助的弱勢朋友，「讓更多人記得曾經有位守德來過這個世界」。
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