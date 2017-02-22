嘉市有路不平專案？ 工程車當壓路機用
2017-02-22 14:47
工程車前後來回碾壓，試圖將新鋪的瀝青壓平。（擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾常抱怨政府天天在挖馬路，且重鋪後的馬路常凹凸不平，與原本鋪設的有高地落差，讓不少民眾怨聲載道。網友捕捉到嘉義市施工人員竟然開著工程車當作壓路機，在馬路上前後移動壓平剛鋪好的瀝青，讓網友們質疑，是路平專案，還是路不平專案？
一名馮姓網友昨天拍下一輛嘉義市政府工程車行駛在西區北港路，卻突然在大馬路上前後來回移動，仔細一看，這才發現原來現場的工程人員竟將裝載施工工具的工程車當作壓路機，正用左側輪胎試圖壓平剛鋪好的瀝青。
影片上傳到爆料公社後，立即被網友大肆抨擊「我終於知道路為甚麼都不會平了」、「便宜行事，難怪品質這麼差」、「是便宜行事還是把錢省去哪裡呢」、「乾脆腳踩一踩就好阿」、「 這算路不平專案工程」。
而根據華視及TVBS報導，嘉義市西區公所事後坦承疏失，並表示因從工程處轉交到區公所，而公所工程車沒有升降斗可以載運壓路機，因此才會將工程車當作壓路機來回碾壓新鋪的瀝青。
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