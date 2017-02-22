故宮院長化身導覽員 小學生這麼看…
〔記者林曉雲／嘉義報導〕各位小朋友，我用台語介紹可以嗎？你們覺得這個土偶像不像哆啦A夢？故宮院長林正儀首次化身為小學生導覽員，為遠道而來的花蓮縣東里國小師生，介紹「日本美術之最～日本東京九州國立博物館精品展」，生動活潑又貼近小學生的說明，讓孩子們聽的津津有味且踴躍發問。
教育部和故宮合作推動優質美感戶外教育，位於花東縱谷的東里國小，校長陳俊能和教導主任曾雅薇帶著22名學生，今天赴國立故宮博物院南部院區參訪特展，小朋友人手一冊學習本，一邊聽院長解說，一邊仔細觀察和發問。
林正儀雖是首次為一群小學生導覽，但他非常投入介紹，不管小朋友出什麼招，林正儀都「有招必接」，有小朋友問：「盛裝男陶俑的背後數字是什麼？」林正儀很仔細看了說：「他之前沒有注意到，有可能是博物館的编號。」；另一頭又有小女生舉手問：「為什麼他的衣服上有蝴蝶結？」林正儀說「因為那個時候還沒有扣子。」
3年級學生鍾明浩最愛千手觀音，他表示，那麼多隻手很酷；6年級學生宋益東喜歡「太刀」，他說太刀很亮、很炫。對於故宮院長親自導覽，小朋友們不僅知道導覽的是院長，還大方給予正面回饋：「院長說的很好呀！」、「他說台語很輪轉，我聽的懂。」宋益東還說：「院長在講『孔雀明王像』的故事很好聽，孔雀會把壞的東西吃掉。」
校長陳俊能表示，很驚喜是院長親自為他們導覽，師生都很感動。教導主任曾雅薇表示，親眼看到日本的文物，對孩子是很好的文化刺激，也因為事前有先針對所展文化進行深度學習，所以學生們全程可以專注投入，東里國小雖是偏遠小校，很用心推動美感教育。
故宮南院工作人員表示，林正儀大都只為外賓導覽，是第一次為小學生導覽。
教育部主秘陳雪玉也在認真的學生之列，全程專心聽講，看到「白地牡丹藤菊葵花束紋外袍」時很興奮地說：「這是篤姫的衣服耶。」
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