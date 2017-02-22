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機捷鋼軌裂縫 漏夜更換完畢

工作人員漏夜更換機捷發現裂縫的鋼軌。（桃捷公司提供）

2017-02-22  14:31

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運在A9a緊急停靠站維修軌道岔、鋼軌界接鋼材，發現2到5毫米的鋼軌裂縫，桃捷公司經漏夜趕工，今天清晨2點已將發現裂縫的鋼軌更換，有裂縫的鋼軌在切下來後，也由德國生產廠商BWG公司帶回進行檢視，後續將委託第三公正單位，以科學分析方式找出裂縫發生原因。

桃捷公司總經理陳凱凌表示，機場捷運共有92處道岔，其他91處檢查並無問題，未來，會加強巡檢，並向中央爭取購置超音波探傷車，強化軌道檢測工作。

相關人員是於昨天晚上7時30分至A9a緊急停靠站進行換軌作業，先將出現裂縫的鋼軌以乙炔切割，隨後以大型吊車將裂縫鋼軌吊離現場，並將新品進行吊裝、焊接作業，直到今天凌晨2點才完成所有作業，超音波及品質檢測沒有問題，各單位人員及機具於凌晨3時撤離現場。

工作人員漏夜更換機捷發現裂縫的鋼軌。（桃捷公司提供）

新的鋼軌已經焊接完畢（桃捷公司提供）

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