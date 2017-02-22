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星巴克漲價怪一例一休？ 網友這麼說...

2017-02-22  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克今起調漲多款飲品售價，再度引發藍綠一例一休的口水戰，但不少網友覺得，業者要漲不怕沒理由，「了不起不消費而已」。

綜合媒體報導，國民黨團今上午召開記者會，書記長王育敏表示，小英總統硬衝一例一休法案，造成物價飛漲，但荷包卻沒漲，許多上班族每天都要來一杯咖啡，但星巴克一漲就是15、20元，民眾連喝咖啡的小確幸也沒了，要求政府盡快提出解決方案。

對此，批踢踢八卦板部分網友認為，「星巴克不是都說跟一例一休沒關係了嗎？」、當初「國民黨推二例吶」、「一遇漲價就轉彎？」；也有人無奈表示，「加稅、漲價，用改革的名義從老百姓口袋掏錢出來，經濟建設沒一撇」。

但多數網友聞言則表示，「該漲就漲啊，要漲不怕沒理由，了不起不消費而已」、「漲就不要喝而已」、「它想漲價就漲價，又沒壟斷，不爽就去別家喝」，總不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，也有人說，「愛喝就不要嫌，我都沒在喝，一杯到500對我也沒差」；另有人嘲諷，明明有其他便宜的選擇，台灣人「偏偏要喝貴的，腦袋有洞」。

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  • 星巴克今起調漲多款飲品售價，許多網友表示該漲就漲，頂多不費而已。（示意圖）

    星巴克今起調漲多款飲品售價，許多網友表示該漲就漲，頂多不費而已。（示意圖）

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