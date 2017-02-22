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禽鳥暴斃案件大增 南市加強消毒防疫

2017-02-22  13:57

〔記者王涵平／台南報導〕民眾通報斃死禽鳥案件，2月14日迄今已50件，南市動保處聯合環保局、警察局及農業局稽查，掌握來源進行追蹤，進行預防性環境消毒工作。

南市動保處及環保局每日對養禽場、禽場周邊道路，及公共區域、理貨場、集籠場、野鴿野鳥聚集地、生態保護區等區域進行環境消毒作業。

動保處長吳名彬表示，為防堵禽流感疫情擴散並降低環境中病原濃度，環保局全面性消毒，至今累計完成32區940處，消毒面積共計86萬5751平方公尺。動保處持續針對禽流感案例場、養禽場周邊道路、理貨場、集籠場及生態保護區等進行密集消毒，迄今已完成消毒612場次。

民眾聞鳥色變，動保處持續宣導民眾不碰觸、不餵食，環保局加強查核取締民眾餵飼野鴿野鳥情形，並對於違規民眾依違反廢棄物清理法進行裁罰。

吳名彬表示，目前同時持續性且經常性派遣消毒車，加強四草及七股候鳥溼地保護區周邊道路消毒工作，及要求養禽場設置非開放性設施，避免野鳥進入傳播病原之虞。

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  • 民眾通報斃死禽鳥案件，2月14日迄今已50件，南市掌握來源進行追蹤，進行預防性環境消毒工作。（圖由南市動保處提供）

    民眾通報斃死禽鳥案件，2月14日迄今已50件，南市掌握來源進行追蹤，進行預防性環境消毒工作。（圖由南市動保處提供）

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