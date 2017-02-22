高市中午氣溫逼近30度 空品仍不佳

今天南部晴朗但空氣品質不佳，下午1點高雄市區氣溫有29.4度，全市12測站有9處出現不健康的「橘色」或「紅色」警示。圖為「橘色」警示左營區，外出民眾戴上口罩防空污，也撐傘遮豔陽。（記者黃志源攝）

2017-02-22 13:47

〔記者黃志源／高雄報導〕今天南部天氣持續晴朗好天氣，但空氣品質仍普遍不佳。中午過後高雄市區出現近30度溫度，在空氣品質指標全市12個測站除林園、美濃、大寮外，其餘都為不健康「橘色」或「紅色」警示。

今天高雄仍是晴朗的好天氣，據氣象局下午１點觀測資料，高雄市區氣溫有29.4度。連日豔陽高照氣溫都突破28度，讓人感覺春天已到來。

另環保署下午1點空氣品質監測網顯示，空氣品質指標（AQI），全市12個測站，除林園、美濃、大寮為「良好」或「普通」等級，其他9站都測得對敏感族群不健康的「橘色」或「紅害」警示。