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台南玉井銅像深夜被拆 民批像作賊

2017-02-22  13:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南玉井區中正路圓環的蔣介石銅像昨天晚上10點多被拆除，有民眾叫好，但也有民眾質疑是政治考量，選在夜晚拆「像作賊一樣」。

玉井區公所澄清與政治無關，晚上才拆除是交通問題，未來將進行圓環改造。蔣公銅像已於今早遷移至桃園慈湖。

有網友分享昨天銅像被拆除的照片，稱好道「水啦！玉井的馬路終於乾淨了。蔣公，你有事要搭直升機離開嗎？」也有居民認為，如果不是政治考量，何必要利用半夜做。

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  • 玉井中正路圓環的蔣介石銅像昨夜被拆除。（記者劉婉君攝）

    玉井中正路圓環的蔣介石銅像昨夜被拆除。（記者劉婉君攝）

  • 玉井中正路圓環現在只見基座及「永懷領袖」字樣。（記者劉婉君攝）

    玉井中正路圓環現在只見基座及「永懷領袖」字樣。（記者劉婉君攝）

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