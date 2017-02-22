空污管制標準公聽會 環團、香燭金紙業者都不滿！
環保團體嘲諷環保署長李應元為「空污門神」。（記者林良哲攝）
〔記者林良哲／彰化報導〕環保署今天在彰化縣舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，各團體都動員參與，環保團體大罵空污標準分級的級距太大，要求環保署長李應元下台，但全國民間信仰產業發展委員會不滿修正案將金紙、爆竹、煙火、香燭納入，危及相關產業生計，要求環保署必須重視民間傳統信仰。
「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」將進行修正案，主要是規範空氣品質惡化到一定程度時，各單位應採行防制措施，並降低污染源排放。
今天公聽會召開之前，中部多個環保團體在會場外召開記者會。主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，環保署長將空污指數標準拉高，根本就是圖利財團；要健康婆婆媽媽團中部團長張淑芬則痛斥環保署不願修改PM2.5等級，根本是毒害人民，讓「環境保護署」變成「財團保護署」，署長李應元一定要下台！
由金紙、爆竹、煙火、香燭等行業組成的「全國民間信仰產業發展委員會」，針對新修正草案中若是達到預警程度，必須減少或是禁止露天燃燒紙錢、燃放爆竹一事，發動會員前來反對。
禮儀用品業全國總工會理事長戴明喜表示，在台灣的金紙、爆竹、煙火、香燭等行業，養活至少200萬人，政府不能不顧及其生計，而根據環保署的資料，這些產業所產生的空污，只佔全體數量的千分之6，政府不針對污染量高的產業管制，只找他們下手，相當不公平。
除此之外，也有民眾在公聽會表示，主要污染源包括汽車、機車，但交通部卻未派員與會，若是要求環保、拒絕空污，絕對不能忽視汽、機車污染。
針對新修正的空污標準，引發環保團體不滿，要求署長李應元下台。（記者林良哲攝）
金紙、爆竹、煙火、香燭等業者也不滿環保署的新修正標準，要求環保署必須重視民間傳統信仰。（記者林良哲攝）
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標題：空污管制標準公聽會 環團、香燭金紙業者都不滿！
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