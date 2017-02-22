兩岸關係雖降到冰點 中國棒球隊仍到高雄移訓

2017-02-22 13:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕兩岸關係降到冰點，中國旅遊團來台銳減，但江蘇鉅馬棒球隊不受影響，上月底首次到高雄移地訓練1個月，成員多達40人；因韓國樂天巨人棒球隊46人，本月初也到高雄移訓，教育局長范巽綠帶水果前去慰勞2支球隊，未觸及敏感的兩岸話題。

范巽綠強調，高雄四季氣候宜人，非常歡迎各國球隊將高雄當作訓練基地，不僅能促進國際友好合作關係，球隊也能互相觀摩學習，有助高雄城市行銷，並拉抬觀光產業。

中國江蘇鉅馬隊與韓國樂天巨人隊是在橋頭區國慶青埔棒球場訓練，球場是國慶旅行社董事長王國慶興建完成後，無償捐贈給高雄市，提供學生棒球隊訓練、比賽，並規劃每年11月至隔年3月，作為外國職棒及學生棒球隊的移訓場地。

韓國樂天巨人隊在高雄冬訓期間，將參加本月27日至3月5日的「2017港都盃跨聯盟棒球交流賽」，會同斗山熊隊、起亞老虎隊與中信兄弟隊等台灣職棒交流，地點在澄清湖與立德棒球場，全部免費入場觀賽。