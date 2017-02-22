馬公景福祠開放乞求發財金 擲筊決定金額

馬公景福祠即日起，一連五天開放民眾乞求發財金。（記者劉禹慶攝）

2017-02-22 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆2月2日為福德正神誕辰日，澎湖馬公景福祠都會舉辦一連5天求發財金活動，並同時舉辦「求發財金」、「過消災爐」、「點平安燭」等各項活動，今年因應建醮大典，提早至今日起展開，歡迎民眾前往。

位在馬公中央街老街古蹟保存區內的景福祠香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有250年以上歷史，每年在土地公生日都有盛大的慶典和開金庫送發財金等活動，廟堂還懸掛有唯一保存至今百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史。民國92年起開放民眾乞求發財金。

馬公景福祠發財金求法，「擲出一聖杯可借200元」、「二聖杯借300元」、「三聖杯600元」，每人限定擲筊一次，大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，但來年需加心願歸還，增添多少隨喜，不少人都是以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保祐，未還的信徒廟方也不會刻意追討，當作是急難救助。

另外為慶祝土地公生日，廟方除了舉辦建醮活動，農曆2月2日土地公壽誕，景福祠還會無限量供應湯圓及壽麵，讓善信「呷平安」，不少信徒都呼朋引伴前往，一面分享平安，另一方面求取發財金，根據廟方表示，時機愈不景氣，求取發財金的民眾愈多，雖然每年還款約8成，但因都多加心意歸還，每年約多10萬元進帳，全部都投入翌年發財金發放。