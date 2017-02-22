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你過去一點！蝙蝠叫聲翻譯後「根本就在吵架」

科學家發現原來蝙蝠不停的叫聲，其實大多在吵架。（本報合成、記者吳俊鋒攝）

2017-02-22  16:23

〔即時新聞／綜合報導〕電視劇中只要主角一進到黑暗洞穴，總會有蝙蝠成群嘰嘰喳喳叫後，飛出來攻擊主角，但科學家監測分析蝙蝠的叫聲後發現，蝙蝠們叫聲都在吵些瑣碎事，「不要擠！靠過去」、「不要站在我的位子上」。

據「M Plus云閱讀」網站報導，以色列科學家研究發現，除了人類及海豚外，蝙蝠也同樣會透過特定的叫聲互相溝通、傳遞訊息。神經學科學家約西‧約沃（Yossi Yovel）與團隊花費75天，全天候監控並以機器紀錄分析蝙蝠15000多種叫聲，發現機器能分辨出60%的叫聲。

而翻譯成人話大約能分為4大類，爭奪食物、位置被占走、雌性蝙蝠抗拒雄性的求歡、以及叫隔壁站過去一點。也就是說，蝙蝠大部分的時間及叫聲，其實都在吵架。

叫隔壁靠過去、不要碰我、不要跟我搶東西吃，都是蝙蝠吵的話。（台北巿蝙蝠保育學會提供）

吵架專家就是我啦！（設計對白）（圖為東亞家蝠，台北市蝙蝠學會提供）

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