響應「國艦國造」 蘇海開辦全國首創的海事工程班

2017-02-22 12:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立蘇澳海事水產職校響應政府「國艦國造」、「離岸風力綠能發電」政策，今年開辦全國首創的輪機科海事工程班，學生畢業後可到龍德造船廠參與國艦製造，或報考台電海事工程人員，投入綠能發電行列。

蘇海輪機科海事工程班課程，包括輪機工程及技能、航運、造船領域、船用電學、鍋爐學、蒸汽機、機械材料、船舶結構、機械製圖、電腦繪圖，並輔導學生報考銲接、工業配電等專業證照，蘇海與國立高雄海洋科技大學建立產學攜手機制，海事工程班學生可爭取直升就讀。

此外，蘇海和承製沱江軍艦的龍德造船廠也有合作關係，海事工程班學生進入廠區實習，表現優異者畢業後進廠就業，或參加台電海事工程人員、航海人員公職考試，甲級船員起薪有13萬元。

海事工程班將招收20人，3月20日到24日報名，4月29日考試，只考拆裝閥門術科，預計6月中旬放榜，詳情可上蘇海官網查詢。