再撲殺1.4萬隻紅羽土雞 雲林縣逾半鄉鎮淪陷
2017-02-22 12:31
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天再撲殺1萬4000隻感染H5高原性病毒紅羽土雞，也是今年第21場案例場，全縣已有12鄉鎮傳出疫情，雲林縣動植物防疫所呼籲禽農遵守各項防疫措施，嚴防疫情擴散。
動植物防疫所技正鄭安國表示，截至今天，全縣20鄉鎮有台西、西螺、水林、口湖、四湖、元長、褒忠、斗南、麥寮、崙背、東勢、虎尾等12鄉鎮均出現案例場，不過，仍屬點狀散發，研判候鳥、未完全消毒運輸家禽車輛，或是禽場工作人員，都可能是傳染原，請畜主務必加強防疫。
鄭安國說，今天上午防疫人員於東勢鄉撲1處紅羽土雞場撲殺1萬4000隻，目前還有1場鴨隻、2場雞送驗中。
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