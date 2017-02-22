陽明山「花見野餐」 228連假首日邀民同樂
陽明公園將於2月25日舉辦花見野餐活動。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕228連續假期即將到來，今年台北市櫻花花期晚，月底預期是山櫻花最盛開的時期，為此台北市在連續假期的第1天（2月25日）於陽明公園水濂洞區安排「花見野餐」活動，公園處表示，2月25的網路報名雖然已經截止，但廣大的綠地是開放的，仍然歡迎民眾在300株八重櫻下共同賞花用餐。
公園處黃立遠處長表示，預期花見野餐當天，陽明山八重櫻會接近滿開，分布區域在陽明公園第二停車場水濂洞區，有300株粉豔多瓣的八重櫻，可說是花見野餐的最佳位置，另外，前山公園目前有45株、花卉試驗中心30株、凱旋綠地3株及中國麗緻飯店18株八重櫻，花況約在7成到滿開之間，非常適合沿路觀賞；陽明公園區內的800株山櫻花，今年因氣候異常因素，目前約開5成，桃紅色的艷麗單瓣花朵千呼萬喚終於出場爭豔，花見野餐當天下午2時，會安排櫻花生態人文導覽，民眾可隨行導覽，深度認識陽明公園內的植物。
公園處花卉試驗中心宋馥華主任說，為歡迎花迷上山賞花，此次報名花見野餐成功者，可獲得湖山里社區發展協會贊助的一口披薩餐盒、陽明山自然屋Natural House贊助的草山火燒柑，陽明山地區店家也推出花見野餐友善優惠餐飲活動，民眾可事先預訂，當日到指定位置取餐，餐點內容包羅萬象，包含花漾便當、飯糰、山藥蘋果汁、洛神乳酪蛋糕、紅藜棒、米果捲、有機水果、咖啡等，民眾可上2017陽明山花季友善商店優惠網頁查詢優惠方案。
中央氣象局預測2月25日花見野餐當天，氣溫約在8至12度之間，請花迷上山賞花要注意保暖，同時攜帶雨具，以備不時之需，當天中午12時起，陽明公園花鐘前廣場，現場同時舉辦精彩表演及陽明山花季FB按讚活動，現場準備限量歐舒丹櫻花身體乳6ml裝100份花見禮作為獎品。
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