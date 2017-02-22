這建築獎作品7年後大變樣 建築師好感慨…

新城鄉立幼兒園2010年啟用，外觀極具設計美感，也強化防災避難功能。（翻攝網路）

2017-02-22 12:24

［記者王峻祺／花蓮報導］2010年曾入圍「第七屆遠東建築獎」的花蓮縣新城鄉立幼兒園建築體，原有倘大開放式空間供幼兒遊憩學習，但僅短短使用7年，設計原貌卻完全走樣，宛如是間大型「拼裝屋」，讓原建築師看了相當「痛心」，更感嘆「台灣空間美學教育，還有段路要走！」

新城鄉立幼兒園2010年啟用，外觀極具設計美感，也強化防災避難功能，但園方在使用後，重新考量到安全及便利性，近7年間共分3次增建，除加裝遮雨棚、擋風板及儲藏室，原有多扇旋轉實木門也因怕夾到幼兒而停用，造成建築體已完全失去設計原意及樣貌，成了拼裝閣樓。

新城鄉立幼兒園長吳素貞說，基於使用需求及礙於有限經費，才會分別於後續4年間，分3次增建，加上有家長反映，原開放式空間設計的長廊，只要每逢雨天，小孩就會容易淋濕，另花蓮東北季風、颱風強烈及儲藏室不足等因素，只好進行空間異動。

她強調，感謝原設計師從無到有的協助，讓幼兒園能夠正式啟用，當然外界觀感角度，與後來使用者使用時的需求面也會有所不同，在不打擾設計者的情況下，調整幼兒園的建築空間。

原設計建築師林祺錦說，「使用者不覺得這樣的更改有什麼問題，才是最大的問題」，最初設計理念，就是要提供孩子們身體感知的環境，讓他們身在其中，看得到也摸得到，但本應該屬於他們感知的一部分，就在這幾年間逐一被磨平、加蓋，修改成一個「安全」建築。

他說，能夠理解美感跟實用性需要平衡，也有告知鄉公所，若需要進行變更，絕對會盡最大幫助，且不收取任何費用，但如今卻看到未經討論後，已改頭換面的幼兒園，心中只有滿滿挫敗，感嘆「台灣的生活和空間美學教育，還有很長的一條路要走。」