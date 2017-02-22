孩子生活習慣太糟糕 母訂超狂生活公約反制
2017-02-22 13:06
有名吳姓網友分享1張「請加強生活習慣」的照片，引起熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）
〔即時新聞／綜合報導〕媽媽的反擊？世界上最辛苦的「職業」，是當媽媽，全年無休無支薪，灑掃煮飯樣樣都要做，但有位媽媽疑似受不了孩子生活習慣太差，憤而訂定「生活公約」，還揚言「即日起，媽媽晚上9點下班；9點過後不受理任何文件、停止服務」。
從照片中可見，這位媽媽疑因孩子生活習慣不佳，包括尿前不掀馬桶蓋、衣服脫掉不翻面、不洗餐具、東西亂丟、不愛刷牙等，讓她超崩潰，忍不住寫下這張「生活公約」，貼心叮嚀「當你還必須仰賴他人生活時，請告訴自己，這些是基本該做的」，要是不遵守規定，後果自負，部分項目若需協助，會酌收費用，包括指甲修剪1次30元、浴巾曬開1次20元，這位媽媽更加碼，往後她的「上班」時間，只到晚上9點，9點以後有事拜託，基本費用100元外，每分鐘以1塊錢跳表計算，這張超狂照片也被轉載至《爆料公社》。
多數網友見照驚嘆，「字好漂亮，內容相當有條理」、「地表最強的老媽」、「這真不錯耶」、「適用給小孩及老公看」；部分網友也認同這名媽媽的作法，表示生活習慣非常重要，「老媽做的，累的要死，小孩東西都丟三落四的，要是我也會氣死」。
有網友崩潰地說，這要是他媽，他可能會瘋掉，但有人不這麼認為，「感覺所有要求都超正常啊」；部分網友則紛紛表示要立刻筆記、存入相簿；另有類似經驗的網友表示，從小到大，自己的媽媽也是這樣，「沒洗碗筷，明天自己繼續用，她不會洗；內衣褲自己洗，沒洗你家的事情；我弟尿亂噴，洗廁所整間，不洗不能上廁所」，因此養成良好習慣，「我家的孩子從小就都自己默默的去洗該洗的東西」。
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