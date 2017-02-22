救缺水！水利署今人工增雨 成效下午2時出爐

水利署執行人工增雨。（資料照，水利署提供）

2017-02-22 12:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕降雨量少，水情吃緊，水利署昨已宣布北部4區域將於3月1日進入一階段限水，中部至南部也多處在明天以後都將亮出水情稍緊的綠燈。水利署稍早也依據氣象資料，陸續實施2次人工增雨，成效如何將在下午2時揭曉。

水利署表示，3月1日將進入一階限水的地區包括新北板新、林口、桃園及新竹地區；苗栗、台中、嘉義、台南則將於明天起調整水情燈號至供水稍緊的綠燈，加上原來就是綠燈的高雄地區，西部多處急須有效降雨。

今早部分地區偶有零星降雨，水利署也已在今早8時30分及8時40分，分別於寶山第二水庫及石門水庫進行第一波人工增雨，並於11時在同時進行第二次人工增雨，至於明德水庫及永和山水庫，10時50分亦完成第一波人工增雨。

水利署副署長王藝峰說，這幾天都還會持續觀察天氣狀況，伺機再進行人工增雨動作，關於今早幾波人工增雨的成效，目前還在評估中，預計最快下午2時會有報告。