| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 檢調約談完 新北市地政局副局長竟自殺了！
 首頁 > 生活

救缺水！水利署今人工增雨 成效下午2時出爐

水利署執行人工增雨。（資料照，水利署提供）

2017-02-22  12:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕降雨量少，水情吃緊，水利署昨已宣布北部4區域將於3月1日進入一階段限水，中部至南部也多處在明天以後都將亮出水情稍緊的綠燈。水利署稍早也依據氣象資料，陸續實施2次人工增雨，成效如何將在下午2時揭曉。

水利署表示，3月1日將進入一階限水的地區包括新北板新、林口、桃園及新竹地區；苗栗、台中、嘉義、台南則將於明天起調整水情燈號至供水稍緊的綠燈，加上原來就是綠燈的高雄地區，西部多處急須有效降雨。

今早部分地區偶有零星降雨，水利署也已在今早8時30分及8時40分，分別於寶山第二水庫及石門水庫進行第一波人工增雨，並於11時在同時進行第二次人工增雨，至於明德水庫及永和山水庫，10時50分亦完成第一波人工增雨。

水利署副署長王藝峰說，這幾天都還會持續觀察天氣狀況，伺機再進行人工增雨動作，關於今早幾波人工增雨的成效，目前還在評估中，預計最快下午2時會有報告。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人工增雨 水利署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：救缺水！水利署今人工增雨 成效下午2時出爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.