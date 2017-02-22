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台大和瑞銀攜手 打造未來金融人才

2017-02-22  11:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學經濟系今天和瑞士銀行合作推動為期3年的「台大-瑞銀金融與產業實務課程培訓計畫」，計畫提供100名台大經濟系二、三年級學生實際學習機會，由瑞銀主管擔任課程講師，提供資產管理、國際經濟、投資銀行和財富管理等實務課程，課程結束後再到瑞銀實習。

台大社科院院長蘇國賢表示，台大社科院是推動金融先進技術與新科技結合的理想地方，有鑑於新的技術在法規和經濟產業的面向上需要各領域的人才，老師教的理論雖然有用，但實務仍需要業界幫忙，因此希望學生在進入職場前可以先接受訓練和洗禮，包括課程和人才培訓都能和瑞銀合作。

瑞銀投信總經理焦昕表示，自己過去在香港工作發現，香港大學生求學期間就非常積極在找實習，這對於他們往後進入國際一流企業非常有幫助，因此對台灣學生未來在大中華區舞台的競爭力感到憂心。

台大經濟系主任林明仁表示，當初和瑞銀談合作的時候可以說是「一拍即合」，3、4天內就敲定所有細節。台大經濟系有3分之1的畢業生往金融業發展，但系上課程和師資缺乏金融實務經驗，一直在思索要怎樣和業界合作，這次購過和瑞銀的合作，希望讓同學更了解職場上的實際運作。

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  • 台大經濟系今和瑞銀簽約，攜手打造未來金融人才。（記者蕭玗欣攝）

    台大經濟系今和瑞銀簽約，攜手打造未來金融人才。（記者蕭玗欣攝）

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