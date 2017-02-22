| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10:57花蓮近海發生規模4.0地震 UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 檢調約談完 新北市地政局副局長竟自殺了！
 首頁 > 生活

UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造

食藥署在海關查獲UCC咖啡內附糖包是日本和災區縣市製造。（食藥署提供）

2017-02-22  11:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布邊境查驗結果，由優仕咖啡公司進口的「UCC濾掛式咖啡三合一杯組」，在海關被查獲內附的糖包來自禁止進口的日本核災區五縣市之一櫪木縣，產品被退回、沒有進入市面。

「UCC濾掛式咖啡三合一杯組」來自日本「UCC上島珈琲株式會社」，因產品內附的糖包來自櫪木縣，是禁止進口的五縣市之一，因此產品被退回。

台灣目前仍禁止進口日本核災區五縣市產品，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉。去年底爆發許多日本進口的複合式食品產品，內包裝竟有核災區縣市製造的調理包，引發軒然大波。

除了UCC咖啡，食藥署也查獲來自中國的紅辣椒粉、日本白玄堂宮綺煎茶、日本冷凍海藻、日本蜜柑、日本鮮蜜柑等產品不合格，都被擋在海關，沒有流入市面。

進口食品被查獲違規，不合格食品前三名的輸入國日本都有份，多是農產品農藥超標。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： UCC 咖啡 核災區
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.