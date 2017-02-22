UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造
2017-02-22 11:55
食藥署在海關查獲UCC咖啡內附糖包是日本和災區縣市製造。（食藥署提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布邊境查驗結果，由優仕咖啡公司進口的「UCC濾掛式咖啡三合一杯組」，在海關被查獲內附的糖包來自禁止進口的日本核災區五縣市之一櫪木縣，產品被退回、沒有進入市面。
「UCC濾掛式咖啡三合一杯組」來自日本「UCC上島珈琲株式會社」，因產品內附的糖包來自櫪木縣，是禁止進口的五縣市之一，因此產品被退回。
台灣目前仍禁止進口日本核災區五縣市產品，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉。去年底爆發許多日本進口的複合式食品產品，內包裝竟有核災區縣市製造的調理包，引發軒然大波。
除了UCC咖啡，食藥署也查獲來自中國的紅辣椒粉、日本白玄堂宮綺煎茶、日本冷凍海藻、日本蜜柑、日本鮮蜜柑等產品不合格，都被擋在海關，沒有流入市面。
進口食品被查獲違規，不合格食品前三名的輸入國日本都有份，多是農產品農藥超標。
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