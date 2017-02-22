| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 檢調約談完 新北市地政局副局長竟自殺了！
 首頁 > 生活

地方稅務即日起開放健保卡網路申報

2017-02-22  11:52

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市地方稅務網路申報，原本要求民眾必須持有自然人憑證、工商憑證才能申報，自即日起開放持健保卡也可申報，民眾必須先至衛福部中央健康保險署網站，完成「健保卡網路服務註冊」，取得註冊密碼，再將健保卡插入電腦讀卡機，即可登入地方稅網路申報作業系統申辦地方稅相關業務，電話，332-6181轉2527。

市府地方稅務局長林延文說，健保卡幾乎人手一卡，無需特別申辦，不需額外費用，從去年起中央健康保險署與財政部合作，提供健保卡網路申報綜合所得稅，民眾反應良好，因此，擴大地方稅的網路申報。

林延文說，舉凡地方稅務局臨櫃業務，例如，繳交房屋稅、土地增值稅、地價稅、牌照稅、契稅、娛樂稅等都可透過網路申報列印繳費單，持繳費單到金融機構繳費即可。

廣告
  • 桃園市地方稅務自即日起開放健保卡網路申報。（記者謝武雄攝）

    桃園市地方稅務自即日起開放健保卡網路申報。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：地方稅務即日起開放健保卡網路申報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.