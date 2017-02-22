地方稅務即日起開放健保卡網路申報

2017-02-22 11:52

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市地方稅務網路申報，原本要求民眾必須持有自然人憑證、工商憑證才能申報，自即日起開放持健保卡也可申報，民眾必須先至衛福部中央健康保險署網站，完成「健保卡網路服務註冊」，取得註冊密碼，再將健保卡插入電腦讀卡機，即可登入地方稅網路申報作業系統申辦地方稅相關業務，電話，332-6181轉2527。

市府地方稅務局長林延文說，健保卡幾乎人手一卡，無需特別申辦，不需額外費用，從去年起中央健康保險署與財政部合作，提供健保卡網路申報綜合所得稅，民眾反應良好，因此，擴大地方稅的網路申報。

林延文說，舉凡地方稅務局臨櫃業務，例如，繳交房屋稅、土地增值稅、地價稅、牌照稅、契稅、娛樂稅等都可透過網路申報列印繳費單，持繳費單到金融機構繳費即可。